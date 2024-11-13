شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح مهمة للوقاية من أمراض سوء التغذية عند الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن سوء التغذية للرياضيين له نتائج سلبية عديدة، خاصة أنه يؤدي إلى الإجهاد والتعب وهبوط مستوى الأداء أثناء التدريب وفقدان الوزن فضلا عن نقص المناعة.

ويحتاج الشخص الرياضى الذى يتصادف أن يكون منافسة ضمن بطولة إلى التغذية الجيدة، لضمان حصول جسمه على كافة المواد والعناصر التى يحتاجها.

وينبغى تناول الوجبة الغذائية قبل التريض بحوالى 3 - 5 ساعات، وهناك بعض الأسس الصحية لتناول الغذاء قبل التمارين ومنها:-

1 - أن يحتوى الغذاء على كمية كافية من الطاقة الحرارية لمنع الشعور بالجوع أو الإرهاق عند التمرين.

2 - أن يحتوى على أطعمة سهلة الهضم وأن يتم تناولها قبل وقت كاف من التمارين.

3 - الامتناع عن الأطعمة التى تسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى وتؤدى للانتفاخ.

4 - تجنب تناول الشاى والقهوة والمشروبات الغازية قبل التمارين لأنها مدرة للبول.

5 - الحرص على تناول كمية من السوائل.