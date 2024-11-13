شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف سيد حسن رئيسا للجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سيد حسن للقيام بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بـ أبو رواش.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس الجهاز بوضع رؤية ومخطط مستقبلي للارتقاء بالبنية التحتية بالمناطق الصناعية والاستثمارية، والتي تأتي علي رأسها ملفات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتهيئة البيئة والمناخ الملائم للاستثمار.

تكليفات المحافظ جاءت خلال لقاءه الموسع بمقر المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش، لبحث ومتابعة مخططات المناطق الاستثمارية والصناعية بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تنمية المناطق الصناعية والاستثمارية للدفع بعجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة.

ولفت إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتدعيم مشروعات البنية التحتية بالمنطقة لإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بها.

جاء ذلك بحضور محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وسيد حسن رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش، وعفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان، ورضوى حامد وكيل مديرية الإسكان، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وهاني شارد نائب رئيس الجهاز.