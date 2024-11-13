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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن طرق الإبلاغ عن الأثار الجانبية للدواء.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 13 نوفمبر 2024 12:43 م
قالت هيئة الدواء إن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، تسبب فى وجود البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الحيوية.
وقالت هيئة الدواء إنه يمكن الإبلاغ عن أى معلومات متعلقة بمأمونية المستحضرات مثل:
• الآثار العكسية.
• الجرعات الزائدة.
• إساءة استخدام الدواء واستخدام الدواء لغير الأغراض المخصص لها.
•التعرض للدواء اثناء العمل).
• الأخطاء الدوائية.
• نقص/ عدم فاعلية الدواء.
• التفاعلات الدوائية.
• مشاكل الجودة و الأدوية مجهولة المصدر.
• استخدام الدواء أثناء الحمل والرضاع.
الاثار العكسية للادوية
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