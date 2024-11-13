أخبار مصر

هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن طرق الإبلاغ عن الأثار الجانبية للدواء.. انفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن طرق الإبلاغ عن الأثار الجانبية للدواء.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 12:43 م

قالت هيئة الدواء إن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، تسبب فى وجود البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الحيوية.


وقالت هيئة الدواء إنه يمكن الإبلاغ عن أى معلومات متعلقة بمأمونية المستحضرات مثل:​

• الآثار العكسية.​

• الجرعات الزائدة.​

• إساءة استخدام الدواء واستخدام الدواء لغير الأغراض المخصص لها.​

•التعرض للدواء اثناء العمل).​

• الأخطاء الدوائية.​

• نقص/ عدم فاعلية الدواء.​

• التفاعلات الدوائية.​

• مشاكل الجودة و الأدوية مجهولة المصدر.​

• استخدام الدواء أثناء الحمل والرضاع.​


الاثار العكسية للادوية

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements