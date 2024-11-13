شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن طرق الإبلاغ عن الأثار الجانبية للدواء.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 12:43 م

قالت هيئة الدواء إن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، تسبب فى وجود البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الحيوية. ​

وقالت هيئة الدواء إنه يمكن الإبلاغ عن أى معلومات متعلقة بمأمونية المستحضرات مثل:​ • الآثار العكسية.​ • الجرعات الزائدة.​ • إساءة استخدام الدواء واستخدام الدواء لغير الأغراض المخصص لها.​ •التعرض للدواء اثناء العمل).​ • الأخطاء الدوائية.​ • نقص/ عدم فاعلية الدواء.​ • التفاعلات الدوائية.​ • مشاكل الجودة و الأدوية مجهولة المصدر.​ • استخدام الدواء أثناء الحمل والرضاع.​

الاثار العكسية للادوية

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