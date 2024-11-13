شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعرف على فريق رئاسة مؤتمر المناخ COP29 وخبراتهم والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو بأذربيجان، والتى تعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع"، ويعتبر بمثابة فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، بمشاركة قادة وزعماء الدول.

وينشر ”الخليج 365” أسماء فريق رئاسة مؤتمر الأطراف 29 وخبراتهم :مختار باباييف - الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف 29

مختار باباييف هو الرئيس المعين لـ مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، تم تعيينه في هذا المنصب في يناير 2024، بعد أن قاد وفد أذربيجان إلى خمسة مؤتمرات أطراف سابقة، وقد شغل منصب وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان منذ عام 2018 حيث قاد الجهود الوطنية لمعالجة الأضرار البيئية التاريخية وتحسين بيئة أذربيجان ودفع النمو الإيجابي للمناخ.



مختار باباييف الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف 29

في عام 2010، انتُخب لعضوية الجمعية الوطنية الأذربيجانية، حيث عمل كعضو في اللجنة البرلمانية للموارد الطبيعية والطاقة والبيئة. قبل دخوله عالم السياسة، عمل السيد باباييف في شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار)، حيث عمل كنائب للرئيس لشؤون البيئة على تطوير وإشراف جهود الشركة في مجال الاستدامة والبيئة.

بصفته الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، سيعمل مختار باباييف على تطوير خطة الرئاسة وتعزيزها، وجمع الأطراف معًا، وضمان وفاء الأطراف بوعودها السابقة، والدفع نحو طموحات أكبر حتى يتمكن العالم من تحقيق أهداف وطموحات اتفاق باريس للمناخ.

يالتشين رافييف - كبير المفاوضين في مؤتمر المناخ COP29

يالتشين رافييف هو المفاوض الرئيسي لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في أذربيجان، يشغل منصب نائب وزير الخارجية وعمل في وزارة الخارجية لمدة تقرب من عقدين من الزمان.



يالتشين رافييف كبير المفاوضين في مؤتمر المناخ

وقد شغل مناصب متعددة لتعزيز الدبلوماسية المتعددة الأطراف، بما في ذلك منصب السكرتير الثالث والثاني في البعثة الدائمة لأذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا والسكرتير الأول في البعثة الدائمة لأذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وقد تولى قيادة إدارة الأمن الدولي بوزارة الخارجية الأذربيجانية لمدة خمس سنوات تقريبًا. حصل السيد رافييف على درجة الشرف من جامعة باكو الحكومية وأكمل برامج الدراسات العليا في كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

وباعتباره المفاوض الرئيسي، سيعمل رافييف مع الأطراف البالغ عددها 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لبناء التوافق وتحسين مناطق الهبوط المحتملة للمفاوضات على أساس رؤية مشتركة للنجاح، وكل ذلك ضمن عملية عادلة وشفافة.

النور سلطانوف - الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP29

النور سلطانوف هو الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في أذربيجان، تم تعيين سلطانوف نائبًا لوزير الطاقة في عام 2018، وشغل منصب عميد كلية الشؤون العامة والدولية ومدير مركز بحر قزوين للطاقة والبيئة.



الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف - النور سلطانوف

يحمل سلطانوف درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تكساس للتكنولوجيا، حيث قام أيضًا بالتدريس، وحاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في العلاقات الدولية من جامعة الشرق الأوسط التقنية في تركيا.

بصفته الرئيس التنفيذي، سينسق السيد سلطانوف أنشطة الرئاسة وتنفيذ أجندتها. كما سيمثل السيد سلطانوف الرئاسة في المنتديات المتعددة الأطراف لتعزيز العمل المناخي.

نارمين جارشالوفا - رئيس شركة التشغيل COP29 في أذربيجان والمدير التنفيذي للعمليات

نارمين جارشالوفا هي الرئيسة التنفيذية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في أذربيجان، عملت في مؤسسة حيدر علييف كمدافعة عن حماية البيئة ومبادرات العمل المناخي، وشغلت سابقًا مناصب مختلفة داخل الإدارة الرئاسية لجمهورية أذربيجان وعملت كمديرة مشروع لجناح أذربيجان في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.



نارمين جارشالوفا- رئيس شركة التشغيل في أذربيجان والمدير التنفيذي للعمليات

جارشالوفا حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة أذربيجان للغات، ودرجة الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية من جامعة ADA، ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة كوليدج لندن، وفي دورها كرئيسة تنفيذية للعمليات، ستضمن جارشالوفا التنفيذ الفعال والمستدام لحدث مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وتوفير البيئة المواتية للمندوبين العالميين للاجتماع والاتفاق على الخطوات التالية للعمل المناخي العالمي.

نيجار أرباداراي - بطل رفيع المستوى في مجال تغير المناخ في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين

نيجار أرباداراي هي بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في أذربيجان، وهى عضو في الجمعية الوطنية في أذربيجان حيث تعمل في لجنة العلاقات الدولية والبرلمانية ولجنة الأسرة والمرأة والطفل. وقد مثلت أذربيجان في منظمات دولية مختلفة. درست السيدة أرباداراي القانون الدولي وحصلت على درجة البكالوريوس والماجستير من جامعة باكو الحكومية.



نيجار أرباداراي- بطل رفيع المستوى في مجال تغير المناخ في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين

وفي دورها كبطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغير المناخ، ستساهم السيدة أرباداراي في اتخاذ إجراءات مناخية أقوى وأكثر طموحًا من خلال تعزيز مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في دعم الأطراف لتحقيق أهداف المناخ. كما ستعمل مع القطاع الخاص لضمان حصوله على الوعي والقدرة والأدوات اللازمة لجعل الاستدامة محورية لعملياته وأنشطته.

ليلى حسنوفا - بطل المناخ الشبابي لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين

ليلى حسنوفا هي بطلة المناخ الشبابية لمؤتمر الأطراف 29 في أذربيجان، وهي رئيسة منظمة شباب حركة عدم الانحياز، وعملت سابقًا كرئيسة لأمانة منظمة شباب حركة عدم الانحياز ومنسقة برامج في معهد التنمية والدبلوماسية في جامعة ADA. وهي حاصلة على درجة الماجستير في الإدارة العامة وتخرجت من كلية موظفي نظام الأمم المتحدة (UNSSC) ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR).



ليلى حسنوفا- بطل المناخ الشبابي لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين

في دورها كبطلة مناخ الشباب، ستعمل حسنوفا على تضخيم أصوات المنظمات التي يقودها الشباب والتي تركز على الشباب لضمان دمجها في دبلوماسية المناخ وعملية مؤتمر الأطراف، ستعمل أيضًا مع YOUNGO، الدائرة الرسمية للأطفال والشباب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتمكين الأطفال والشباب وتعزيز مشاركة الشباب في العمل المناخي.