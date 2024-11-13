شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عظة البابا تواضروس من كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة النخل والان مع تفاصيل الخبر

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بعزبة النخل، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أنه يقام القداس الاحتفالى بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا يوم الإثنين 18 نوفمبر الحالي في مركز لوجوس البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

