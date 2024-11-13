شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ناصر ياسين، وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ اللبنانية، الاربعاء، وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء، لدى وصوله إلى مطار بيروت، حيث قام وزير الخارجية بتسليم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان الشقيق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاستمرار في الجسر الجوي المصري لتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

حيث أعلن وزير الخارجية أن الشحنة الجديدة من المساعدات الإغاثية المصرية تضمنت 21 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة، لتصل بذلك إجمالي المساعدات المصرية للبنان إلى 88 طن.