شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء يكشف: طبيبة كفر الدوار ممارس عام وليست أخصائى نساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن سالم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الأمين العام السابق للنقابة، إن طبيبة النساء "و.ش"، المعروفة إعلامياً بطبيبة كفر الدوار، ارتكبت عددا من المخالفات المهنية التي استوجب بناء عليها إحالتها للجنة آداب المهنة بالنقابة، موضحا أن الطبيبة تحدثت في الفيديو الذى نشرته عبر صفحتها الشخصية على مواقع السوشيال ميديا، باعتبارها أخصائية نساء رغم أنها مازالت "متدربة" ولا تحمل الماجستير حتى الآن، أي أنها على درجة الممارس العام.

وأضاف سالم، في تصريحات لليوم السابع: أن الطبيبة وفقا لقانون آداب المهنة، والذى يحظر على الأطباء تداول أي موضوعات أو مشكلات طبية سواء عامة أو خاصة على الملئ أو وسائل الإعلام، وقد اخترقت الطبيبة تلك المادة بنشرها فيديو على مواقع السوشيال ميديا، متضمنا معلومات أدت إلى زعزعة الجو العام، وإثارة شكوك بين أفراد المجتمع.

وتابع عضو مجلس النقابة العامة للأطباء،: بالتالي الطبيبة أولا تحدثت بصفتها حاصلة على درجة علمية لم تحصل عليها، وتناولت أمورا باعتبارها تملك المعلومات وهو أمر غير صحيح فهى لا تملك المعلومات الكافية، وتناولتها من خلال أحد وسائل التواصل التي يتابعها العامة، وهى أمور لا يجوز مناقشتها في غير المناسبات أو المحاضرات العلمية، كما أن حديث الطبيبة أساء للكثير من سيدات مصر، وبناء عليه وضعت الطبيبة نفسها تحت طائلة القانون لمخالفتها قانون أخلاقيات مهنة الطب، وكان لزاما تحويلها للجنة آداب المهنة.

وقد قررت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حبس الدكتورة و.ش، المعروفة إعلامياً بـ طبيبة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.