شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح الأنفلونزا فى الإصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يسبب الإصابة بالمرض، ولا يوجد لقاح يسبب المرض ذاته، ويقتصر دور اللقاح على تحفيز الجهاز المناعى لمواجهة مرض ما عند حدوثه.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن لقاح الأنفلونزا السنوى يستغرق ما يقرب من أسبوعين لتكوين المناعة، مؤكدة أهمية تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمي قبل بدء فصل الشتاء وانتشار ذروة الأنفلونزا.

وأوصت الوزارة فى منشور عَبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية، لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر فأكثر، لتقوية المناعة ضد العدوى.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فالأنفلونزا الموسمية تتسبب فى العديد من الأمراض كالظهور المفاجئ للحمى، والسعال والصداع، وآلام العضلات والمفاصل، والشعور بالإعياء، والتهاب الحلق، ورشح الأنف، كما يمكن أن تؤدى إلى الوفاة.

وللوقاية من ذلك يجب تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وغسل اليدين بانتظام، مع تلقى اللقاح.



لقاح الانفلونزا الموسمية



