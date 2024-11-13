شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نتضامن مع الشعب اللبنانى ونسعى للوقف الفورى للعدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن زيارته إلى لبنان تأتي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل رسالة تضامن كامل ودعم من القيادة المصرية والحكومة والشعب المصري إلى شعب لبنان الشقيق وللحكومة اللبنانية في هذا الظرف العصيب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي فور وصوله مطار رفيق الحريري، أن مصر لن تألو جهدا في العمل على الوقف الفوري لهذا العدوان الغاشم والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، حفاظا على مقدرات الشعب اللبناني، مؤكدا أن مصر تقف إلى جانب لبنان بشكل كامل وهي تقدم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدة هذا الشعب الشقيق في هذه المحنة.

وتابع: أنه أتى بالشحنة الرابعة في إطار الجسر الجوي الذي تقيمه السلطات المصرية والحكومة المصرية لدعم الشعب اللبناني الشقيق وهذه ليست منحة من مصر وإنما هو واجب ومسؤولية مصر تجاه أشقائها في لبنان.