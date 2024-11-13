شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يبحث مع نقابة المهندسين التعاون فى التدريب وتوفير وظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير العمل محمد جبران، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقيب المهندسين طارق النبرواي والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز سُبل التعاون بين "الوزارة" و"النقابة"، في مجال التدرب ،وتوفير فرص العمل .

وتناقش الجانبان في تفعيل التعاون في الملفات المُشتركة، والاستفادة من إمكانيات وزارة العمل في توفير فرص عمل للمهندسين الراغبين في العمل بالخارج، وكذلك الاستفادة من إمكانيات "النقابة" في تدريب بعض المهندسين العاملين بالوزارة، وأكد الجانبان على أهمية التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات التي تخص الطرفين .

حضر اللقاء نقابة المهندسين : كريم الكسار الأمين العام المساعد ، ومعتز طلبة أمين الصندوق، وسعد مكرم أمين الصندوق المساعد، ومحمد بيبرس أمين شعبة الهندسة الكهربائية، ومن وزارة العمل: كريم رمضان المشرف على قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ، وأحمد مصطفى مدير إدارة التطبيقات بمركز المعلومات، ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير.