شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة مياه بدار السلام بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة مياه القاهرة، أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع أحمد زكي بمنطقة دار السلام، مساء أمس، وتم التعامل الفورى معها، مشيرة إلى أن الكسر كان فى الخطوط ذات الأقطار الصغيرة التى يتم التعامل معها بشكل فورى .

وأضافت الشركة أنه فى حالة وجود شكاوى من أى منطقة بالقاهرة، يرجى التواصل على الخط الساخن للشركة أو رقم الواتس اب، علما بأن الخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

وفى السياق نفذت الشركة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالقاهرة حملات توعوية موسعة بكافة المساجد الكبرى بمحافظة القاهرة لتوعية المصلين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الإستهلاك، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بترشيد استهلاك مياه الشرب ونشر الوعى المائى بين المواطنين ، وبناءاً على قيام مديرية الأوقاف بالقاهرة بتوحيد خطبة الجمعة الماضية تحت عنوان "حافظ على كل قطرة ماء".

وتضمنت أنشطة الحملة لصق بوسترات تحمل شعارات للحث على ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها من الإهدار بدورات المياه داخل المساجد المستهدفة بالتنسيق مع أئمة هذه المساجد، بالإضافة لتوزيع بطاقات للتعريف بالخدمات التى تقدمها شركة مياه الشرب بالقاهرة وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة (الخط الساخن 125 - واتساب مياه القاهرة 01206665125 .