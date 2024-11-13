شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك التنمية تتوقع وصول تمويلها السنوى للمناخ لـ170 مليار دولار فى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

شاركت مجموعة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف الرائدة في تقدير تمويلها الجماعي السنوي للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في ختام اليوم الأول من قمة قادة العالم للعمل المناخى في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو، أذربيجان، حيث شاركت بنوك التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) توقعاتها بمبلغ 170 مليار دولار سنويًا للتمويل الجماعي للمناخ حتى عام 2030، تماشياً مع ركن رئاسة الدورة 29 للتمكين من العمل ووضع التمويل اللازم لدعم التفاعل المناخي العاجل.

وبالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من المقرر أن تصل مساهمات التمويل المناخي الجماعية السنوية من مجموعة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى 120 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بما في ذلك 42 مليار دولار أمريكى للتكيف.

كما تهدف بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى تعبئة 65 مليار دولار أمريكي سنويًا من القطاع الخاص، وبالنسبة للدول ذات الدخل المرتفع، من المتوقع أن يصل هذا التمويل المناخي الجماعي السنوي إلى 50 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 7 مليارات دولار أمريكي للتكيف، وتهدف بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى تعبئة 65 مليار دولار أمريكي من القطاع الخاص.

وتشمل التقديرات المقرضين بما في ذلك البنك الآسيوي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد.

لقد تجاوزت بنوك التنمية المتعددة الأطراف توقعاتها لتمويل المناخ لعام 2025 التي حددتها في عام 2019، مع زيادة بنسبة 25% في التمويل المباشر للمناخ ومضاعفة التعبئة لجهود المناخ خلال العام الماضي.

وقد تم تقديم التقديرات خلال اجتماع رفيع المستوى في باكو استضافه رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مختار باباييف، وانضم إليه رؤساء الدول والحكومات بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من المقرضين والمنظمات المالية الكبرى الأخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مختار باباييف: "نرحب بكل مساهمة، ولكن لا تزال هناك فجوة واضحة بين المكان الذي نحن فيه والمكان الذي ينبغي لنا أن نكون فيه، ونحن نعمل عن كثب مع المساهمين في المؤسسات المالية الدولية في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بينما نسعى إلى بناء أسس هدف جديد عادل وطموح لتمويل المناخ".

وتابع: "يتعين علينا أن نقدم ما يتوقعه العالم، بما في ذلك تمويل المناخ الذي يتجاوز عدة أضعاف الترتيبات القائمة، بما يكفي لحجم المشكلة وإلحاحها. وبصفتنا رئيسًا، فإننا ملتزمون بضمان توفير المساحات المتاحة لأصحاب المصلحة من الأحزاب وغير الأحزاب لمناقشة مثل هذه الوسائل للتنفيذ والتقدم فيها".