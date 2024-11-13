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محافظة الجيزة: سوق العياط الحضارى الجديد يضم 419 محلًا مجهزًا بالمرافق

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 10:35 ص

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورًا لـ سوق العياط الحضاري الجديد، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا في إطار خطة مواجهة البؤر العشوائية وإعادة تخطيط وتطوير الأسواق والتوسع في إنشاء وتطوير أسواق يتوافر بها جميع المرافق والخدمات الأمنية والبيئية والحماية المدنية.

وعلقت المحافظة، قائلة: "كان لإنشاء السوق حاجة ملحة لنقل وتوفير بديل حضاري للباعة المفترشين لمزلقان السكة الحديد والجائلين"، مشيرة إلى أن السوق يقام على مساحة 3700م2، ويضم 419 محلًا مجهزًا بالمرافق اللازمة.

وتوسعت المحافظة في إقامة أسواق حضارية بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بالأحياء، وذلك بإنشاء أسواق جديدة بمناطق المساكن (بسعة 30 محل تجارى)، والملكة (بسعة 21 محل تجارى)، وحسن محمد (المقام على طابقين بسعة 36 محلًا تجاريًا)، لخدمة قطاعات كبيرة بحى بولاق الدكرور والطالبية.

وأولت محافظة الجيزة، اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأسواق فى المراكز والمدن وإنشاء أسواق حضارية جديدة متنوعة الأنشطة ومتكاملة الخدمات ومزودة بالمرافق، كان آخرها سوق ابن حزم بمركز ومدينة البدرشين، بالإضافة إلى 8 أسوق حضارية بقرى مركزى الصف وأطفيح.

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سوق العياط الحضاري الجديد

 

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محال حضارية بسوق العياط الجديد

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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