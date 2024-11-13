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الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع واحذروا من الشبورة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 10:04 ص

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر، بينما تكون الأجواء معتدلة أثناء ساعات النهار، لافتة إلى أن الظاهرة المؤثرة خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية، محذرة من كثافتها على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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