شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت لتقديم رسالة دعم للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتقديم رسالة دعم للبنان الشقيق في ظل الظروف السياسية والإنسانية الدقيقة التي يمر بها نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضيه.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة تسليم شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان الشقيق بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن إعادة عدد من المواطنين المصريين المقيمين في لبنان إلى أرض الوطن.

وسيلتقي الوزير عبدالعاطي بعدد من كبار المسئولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت، لتبادل الرؤى بشأن مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، والوقوف على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في لبنان.