شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف ينعى الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الحاجّة سميحة محمد أحمد الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب.

وتقدم نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر وعائلك آل الطيب الحساني الكرام، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يجمعها مع الصالحين والأبرار في جنات النعيم.

وشُيعت جنازة الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر، في الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

وكان قد قرَّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطعَ زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقى العزاء فى وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء.

وستقام مراسم العزاء -بإذن الله تعالى- مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

يشار إلى أن الحاجة سميحة الطيب دخلت مستشفى الكرنك الدولى منذ أسبوعين، وتلقت الفحوصات الطبية داخلها، وقد زارها أشقاؤها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ محمد الطيب وباقي أفراد العائلة، ولكنها فارقت الحياة في الساعات الاولي من صباح اليوم، ويجرى التجهيز لدفنها في مدافن العائلة بمنطقة القرنة في غرب محافظة الأقصر.