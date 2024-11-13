شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء نيابة بنى سويف القسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة العدل بإنشاء نيابة بنى سويف القسم الثالث، وتتبع المكتب الفني ببني سويف وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمحافظة بنى سويف الذين لا تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مدينة بني سويف.

كما نص القرار على تعديل اختصاص ونيابة بنى سويف القسم الأول، لتختص بالعاملين بقطاعات الإدارة المحلية، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي الكائنة بمحافظة بنى سويف، عدا الذين تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مدينة بنى سويف، وتعديل اختصاص نيابة بنى سويف القسم الثاني لتختص بالعاملين بقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر والثقافة والأثار والعدل والداخلية والتموين والبريد، عدا الذين تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مدينة بنى سويف.

ونشرت الجريدة قرار وزارة العدل بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الآتية:

أولاً - محافظة قنا:

1. مركز أبو تشت: الحبيلات الشرقية، الحسانات، القلعية، مدينة أبو تشت، مرکز فرشوط (الدهسة)، ومركز قفط الكلاحين ومدينة فقط، ومركز قنا العسلية - المخادمة - مدينة قنا، والعيايشة - المعرى - حجازة - حجازة بحرى.

ثانيا - محافظة الأقصر:

-1. مركز إسنا: الحميدات - الدير - الشغب - القرايا - الكلابية – المعلةـ الهنادى - زرنيخ - كومير - كيمان المطاعنة - مدينة إسنا - الحلة - الديابية -العضايمة - الغريرة - النجوع - النجوع قبلي - النمسا.

۲ - مركز الأقصر: الأقالتة - البعيرات - الضبعية - الغربي قمولا -القبلي قمولا - مدينة الأقصر.

كما يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على القسم المساحي المنصورية مركز إمبابة محافظة الجيزة.