شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية ينعي شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر- شيخ الأزهر الشريف، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأربعاء.

كما تقدم الأمين العام للمجمع د. محمد الجندي بخالص العزاء وصادق المواساة لمولانا فضيلة الإمام الأكبر ولأسرة الفقيدة، سائلًا المولى -عزَّ وجلّ- أن يرحمها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

يشار إلى أن الحاجة سميحة الطيب دخلت مستشفى الكرنك الدولى منذ أسبوعين وتلقت الفحوصات الطبية داخلها، وقد زارها أشقاؤها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ محمد الطيب وباقي أفراد العائلة، ولكنها فارقت الحياة في الساعات الاولي من صباح اليوم، ويجرى التجهيز لدفنها في مدافن العائلة بمنطقة القرنة في غرب محافظة الأقصر.



