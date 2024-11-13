شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة للتصالح بمخالفة شروط التعاقد بشركة المياه والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم العميل بطلب للتصالح على مخالفة شروط التعاقد (تغيير نشاط عن النشاط المتعاقد عليه – توصيل مياه للغير بدون علم الشركة)، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- إيصال كهرباء حديث إن وجد.

4- مستند الملكية لمحل التعاقد.

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2- إجراء المعاينة على الطبيعة.

3- قيام العميل بسداد قيمة المخالفة.

4- سداد قيمة المقايسة الجديدة في حالة تغيير النشاط.

وتقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، العديد من الخدمات لعملائها، أهمها: توصيل خدمة بصفة مؤقتة (إنشائي)، وتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (عداد رئيسي) أول مرة، وفحص عداد، وتركيب عداد بدل تالف أو بدل المنتهي عمره الافتراضي، وتركيب عداد بدل فاقد، ونقل ملكية الاشتراك والعداد.