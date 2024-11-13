شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة "صحيح البخارى" من مسجد الإمام الحسين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعقد اليوم الأربعاء، مجلس الحديث التاسع لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برعاية من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بـ جامعة الأزهر، منهم: الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور أحمد نبوي مخلوف ، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، والدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصاً على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.