شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

وايد 86% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.