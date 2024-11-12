شكرا لقرائتكم خبر عن 23 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة الشاب سعد أسامة بتهمة الاعتداء على عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة تحديد جلسة 23 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات الشاب سعد أسامة بتهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق. وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.