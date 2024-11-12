شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى أون لاين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 09:24 م
يستطيع المواطن الآن استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين بضغطة زر دون التحرك من مكانه، عن طريق 3 خطوات:
- الدخول على موقع الإنترنت تحت مسمى www.cso.gov.eg
- تدوين بيانات الطالب والمستفيد.
- السداد من خلال "البطاقة الائتمانية، الدفع عند الاستلام".
وواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 5715 بطاقة رقم قومى، وعدد 23852 مصدراً مميكناً.
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