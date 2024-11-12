شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى فى باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الانتحارى الإرهابى الذي استهدف محطة قطارات بمدينة "كويتا" في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وتعرب جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها الحكومة وشعب باكستان الشقيق في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين. وتؤكد مصر على وقوفها بجانب باكستان في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب.