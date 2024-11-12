شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مفاوضات معاهدة الاستعداد للوباء المقبل تمتد حتى مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن كيفية مكافحة الأوبئة بشكل أفضل ستستمر في العام المقبل ومن المتوقع أن تكتمل بحلول اجتماع جمعية الصحة العالمية المقبل في مايو.

وقالت آن كلير أمبرو، الرئيسة المشاركة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية التابعة للوكالة والتي تقود المحادثات، إن "الدول الأعضاء تعمل على إبرام اتفاقية عالمية بشأن الوباء في أقرب وقت ممكن".

وتضم هيئة التفاوض التابعة لمنظمة الصحة العالمية 194 حكومة عضوا، وتجتمع في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبرلمواصلة المفاوضات بشأن اتفاق عالمي. وكان من المتوقع في السابق أن تنتهي هذه المفاوضات بحلول عام 2025، أو قبل ذلك.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، إن المفاوضات حتى الآن ركزت على المواد المتعلقة بمراقبة الأمراض والوقاية من الأوبئة المستقبلية، وهو ما يشكل جوهر المعاهدة.

وقال ستيفن سولومون، المسؤول في منظمة الصحة العالمية، إنه ليس من دور الوكالة تقديم المشورة بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك عندما سئل عما إذا كان فوز دونالد ترامب قد أثر على المفاوضات.

وأضافت المنظمة، إن بعض الدول تعتقد أن اللغة الحالية للمعاهدة "ضعيفة للغاية"، مضيفا أنهم يعملون على "النص الأكثر ملاءمة" الذي يمكن دمجه في الاتفاق، مضيفا، إن الدول اتفقت على مبادئ عامة، لكن بعض التفاصيل الدقيقة تتطلب المزيد من العمل.

وأوضحت، إنه يمكن للعالم أن يكون أكثر استعدادا لمواجهة التهديدات اليوم وفي المستقبل أيضا، وأنا على ثقة من أننا سنحقق هذا الهدف، ويتفاوض أعضاء منظمة الصحة العالمية منذ أكثر من عامين على اتفاق من شأنه زيادة التعاون قبل وأثناء الأوبئة بعد الإخفاقات المعترف بها أثناء تفشي جائحة كورونا.