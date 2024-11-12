شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد بالمحافظات.. القاهرة توفر جميع السلع المخفضة بمدينة نصر الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة إقامة سوق اليوم الواحد، وذلك يوم الجمعة المقبل، بمدينة نصر أمام مسجد آل رشدان أمام بوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات على أن يتم فتح السوق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء، ويتم طرح جميع السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بتخفيضات، ويتم إتاحة وتوفير كميات كبيرة من السلع وجارى تعميم مشروع سوق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية.



ويأتى مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام، حيث يقام المشروع بالتعاون مع كافة الجهات والأطراف المعنية ذات الصلة وتتضمن وزارات التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين، وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

وتقام أسواق اليوم الواحد اسبوعياً وتعمل على توفير السلع من المزارع الى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تهدف الى تخفيف أثار موجات غلاء الأسعار حيث تساهم هذه الاسواق في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.



وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح أول سوق لمبادرة "سوق اليوم الواحد للمزارعين " بمحافظة الإسكندرية، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم الفني لتطوير أسواق المزارعين الجدد كأدوات فعالة لتنشيط المجتمعات الريفية وتحسين سبل العيش لصغار المزارعين والمنتجين وتعزيز دور الزراعة متعددة الوظائف في توليد فوائد اقتصادية واجتماعية.