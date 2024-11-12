شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل حول الهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية بنادى قضايا الدولة غدا والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية وتحت رعاية المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، تقيم اللجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات بنادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي، غدا الأربعاء، ورشة عمل متميزة بعنوان "الهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية".

ويقدم ورشة العمل ويتحدث فيها المستشار حاتم جعفر، رئيس الاستئناف وخبير الأمن السيبراني، والتي تستهدف تعزيز قدرات المشاركين من مستشارى وقضاة الهيئات والجهات القضائية في مواجهة التحديات الإلكترونية.

ويحضر ورشة العمل المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس النادي الرياضي، والمستشار عصام موريس فرج رئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات بالنادي الرياضي، والمستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس النادي الرياضي والمشرف على أعمال اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.



المستشار عصام موريس فرج رئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات



المستشار حاتم جعفر رئيس الاستئناف وخبير الأمن السيبراني



المستشار عصام موريس فرج



المستشار حاتم جعفر رئيس الاستئناف



مستشار أحمد خليفة رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي