أخبار مصر

ورشة عمل حول الهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية بنادى قضايا الدولة غدا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل حول الهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية بنادى قضايا الدولة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 05:25 م

في ضوء رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية وتحت رعاية المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، تقيم اللجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات بنادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي، غدا الأربعاء، ورشة عمل متميزة بعنوان "الهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية".

ويقدم ورشة العمل ويتحدث فيها المستشار حاتم جعفر، رئيس الاستئناف وخبير الأمن السيبراني، والتي تستهدف تعزيز قدرات المشاركين من مستشارى وقضاة الهيئات والجهات القضائية في مواجهة التحديات الإلكترونية.

ويحضر ورشة العمل المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس النادي الرياضي، والمستشار عصام موريس فرج رئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات بالنادي الرياضي، والمستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس النادي الرياضي والمشرف على أعمال اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

المستشار عصام موريس فرج رئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات
المستشار عصام موريس فرج رئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات

 

المستشار حاتم جعفر رئيس الاستئناف وخبير الأمن السيبراني - Copy
المستشار حاتم جعفر رئيس الاستئناف وخبير الأمن السيبراني 

 

المستشار عصام موريس فرج
المستشار عصام موريس فرج

 

 

المستشار حاتم جعفر رئيس الاستئناف - Copy
المستشار حاتم جعفر رئيس الاستئناف 
مستشار أحمد خليفة رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي
مستشار أحمد خليفة رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي

 

مستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي
مستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements