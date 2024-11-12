شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان التزامهما بدفع العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، حيث أكد الرئيسان التزامهما بدفع العلاقات في مختلف المجالات، وثمن الرئيس الكونغولي من جانبه الدعم المصري لبلاده، والذي ينعكس إيجاباً على جهود التنمية في الكونغو الديمقراطية.