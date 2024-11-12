شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "تعليم الجيزة" يوجه بتوفير إضاءة جيدة بالفصول خلال جولة بمدارس العياط والصف والان مع تفاصيل الخبر

تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، صباح اليوم الثلاثاء، انتظام سير العملية التعليمية بإدارتي العياط والصف التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

بدأ نائب محافظ الجيزة، جولته، بتفقد مدرسة بهبيت الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة العياط التعليمية، منبهًا على انتظام الطابور المدرسى وحضور المعلمين قبل بداية الطابور، وإزالة الرواكد الخشبية، وضرورة وجود العلم والقسم بالفصول.

وتفقد وكيل الوزارة، مدرسة بهبيت الابتدائية القديمة، منبهًا على ضرورة تقوية الإنارة داخل الفصول.

وخلال زيارته لمدرسة بهبيت الابتدائية الجديدة، نبه على عمل خطة علاجية ببرنامج زمنى لعلاج الطلاب ضعاف القراءة والكتابة.

وتفقد مدرسة السلام الثانوية بنات، منبهًا على ضرورة تواجد العلم والقسم داخل الفصول، وتأمين الشاشات الموجودة بالفصول.

وزار وكيل الوزارة، مدرسة الجزيرة الرسمية للغات، منبهًا على الاهتمام بتصحيح كراسات الطلاب بدقة والاهتمام بالتقييمات.

وتفقد مدرسة البليدة للتعليم الأساسي، منبهًا على ضرورة تواجد دفتر خاص بمدير الشئون القانونية.

وفى سياق متصل، توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة نزلة عليان الابتدائية، منبهًا على الاهتمام بالطلاب الضعاف وعمل خطة علاجية لهم مرتبطة ببرنامج زمنى.



وزار مدرسة نزلة عليان الإعدادية المشتركة، منهبًا على تواجد المعلمين والإخصائيين وجميع العاملين بالمدرسة قبل بدء طابور الصباح بوقت كافٍ لضبط العملية التعليمية منذ بداية اليوم الدراسى.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة بهبيت الاعدادية المشتركة، وتابع الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي فى القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية والنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء.

وحرص وكيل الوزارة، على محاورة الطلاب والجلوس بجوارهم ومتابعة كراساتهم واختبارهم فى القراءة والكتابة.

ونبه وكيل الوزارة، خلال جولته بالمدارس على ضرورة تأمين الشاشات الموجودة بالمدارس الثانوية، وتصحيح كراسات الطلاب والاهتمام بالتقييم، وتوفير إضاءة جيدة داخل الفصول، وصيانة دورات المياه، وتواجد معلم مع طلاب التربية العملى بالمدارس.

وشدد على استمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومى حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وحصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين ونزول لجان متابعات يوميًا.

ونبه على تفعيل الإشراف اليومي، خاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم، وعدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، وتصحيح التقييمات يوميًا.

ووجه بعمل خطة وبرنامج زمنى للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم وتدريب طلاب التربية العملي بالمدارس لهم بجانب عملهم.

ونبه على إرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق اللائحة.

وقدم وكيل الوزارة، خلال جولته، شكره وتقديره لعبد التواب على أمين مدير عام إدارة العياط التعليمية، وذلك لانضباط العملية التعليمية وتحقيق المطلوب من تقليل الكثافات وسد عجز المعلمين بإدارته.



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية



مدير تعليم الجيزة يتابع مستوى الطالبات



مدير تعليم الجيزة يتابع مستوى الطلاب



مدير تعليم الجيزة يتفقد الفصول



مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس الصف والعياط