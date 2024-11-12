شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 256 حظيرة للمواشى بمشروع إسكان الديسمى الحضارى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تغيير واقع الحياة في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك بما نفذته من مئات المشروعات التنموية الضخمة فى مختلف مناحى الحياة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

يعد مشروع الديسمي المتكامل، أحد أهم المشروعات التنموية التى تم تنفيذها في مركز ومدينة الصف، إذ راعت المبادرة في تنفيذه كافة المعايير الواجبة لتوفير مجتمع عمراني متكامل، يضم وحدات سكنية مجهزة بالأثاث والأجهزة، ومدرسة، وسوق نموذجي، وموقف سرفيس حضاري، للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عدد من قرى الصف.

ولتوفير فرص عمل للأهالي، راعت المبادرة، عند تخطيط المشروع، إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي، يصل عددها إلى 32 مجموعة، تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة، لتوفير سبل الراحة للمواطنين وتمكنهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وامتدت مشروعات التطوير والتنمية لـ"حياة كريمة" في قرى الجيزة إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية في مجالات أهمها الإسكان، والصحة، والتعليم، والنقل، تنوعت ما بين عمارات سكنية، ووحدات اجتماعية، ومجمعات خدمات حكومية، ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، وأبراج شبكات محمول، ومراكز شباب، ومكاتب بريد، ونقاط شرطة، وتأهيل وتبطين ترع، ورصف طرق رئيسية وداخلية، وأسواق، ومواقف سرفيس، وغيرها.



مجمع إسكان الديسمي



مجمع إسكان الديسمي بالصف



مشروع إسكان الديسمي المتكامل مركز الصف