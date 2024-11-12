شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين خدمة جديدة للنقل البحرى بين مصر وإيطاليا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة النقل خدمة نقل بحرى جديدة، تربط بين مصر وإيطاليا، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التجارة في منطقة البحر المتوسط، وذلك بالتعاون شركة السفن البخارية المتحدة DFDS، ويهدف هذا الربط الجديد بين ميناء دمياط في مصر وتريستا في إيطاليا إلى تعزيز تدفق التجارة بين شمال إفريقيا وأوروبا.

ويسهل هذا الطريق الجديد نقل الفواكة، والخضروات الطازجة والملابس والبضائع الأخرى من مصر إلى أوروبا من خلال ميناء ترييستي، بالإضافة إلى نقل منتجات الألبان والمنتجات الزراعية والصناعية من أوروبا إلى مصر، ويقدم هذا الطريق الجديد بديلاً سريعًا وفعالا من حيث التكلفة لنقل البضائع بالحاويات، وبشكل خاص بالنسبة للبضائع سريعة التلف.

وفيما يتعلق ببدء تشغيل هذا الخط، قال ماثيو جيراردين، رئيس النقل البحري في الشركة المشغلة، أن هذا الطريق البحري الجديد تمامًا يأتى وفقًا لالتزامنا بالتطور المستمر ويعزز وجودنا القوي في منطقة البحر المتوسط، وأن هذه الخدمة لا تقوم فقط بتوسيع شبكتنا، بل تعزز أيضًا قدرتنا على ربط الثقافات ودعم الاقتصاديات المحلية وفتح فرص للتجارة والعلاقات الاقتصادية الأكثر تواصلاً بين البلدين."

ويتميز الطريق الجديد بخفض بأوقات عبور العبارات، حيث من المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى في 29 نوفمبر 2024، مغادرة من ميناء دمياط إلى ميناء ترييستي، وستتم عمليات النقل برحلات أسبوعية تنطلق من كل ميناء، على أن تغادر ميناء دمياط يوم الجمعة بينما تغادر ميناء وتريستا يوم الاثنين، بمدة زمنية تقدر بحوالي 68 ساعة.

وقال لارس هوفمان، رئيس شركة DFDS للبحر المتوسط:" نحن متحمسون للإعلان عن إطلاق خط عبّارات شحن بين دمياط وتريستا، مع المسار الجديد، سيستفيد عملاؤنا من تقليل أوقات النقل وعروض النقل التنافسية".



وفيما يتعلق بهذا التعاون، صرح مروان الشاذلي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بان مارين قائلا: "بصفتنا مقدم لجميع خدمات الشحن واللوجستيات، نواصل تقديم حلول بحرية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل من السوق المحلية وعملائنا العالميين.

فإطلاق هذا الطريق البحري الجديد يمثل نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين مصر وأوروبا، ويسرنا التعاون مع الشركة لتقديم حلول نقل مبتكرة وفعالة".

وكان تم الإعلان عن فتح الطريق البحري الجديد في حدث أُقيم في القاهرة، في 5 نوفمبر 2024، بحضور بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركةDFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا).