شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعقد 3000 ندوة علمية دعوية على مستوى الجمهورية بمساجد الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف المصرية أكثر من (3000) ندوة علمية دعوية بمساجدها علي مستوى الجمهورية بعنوان:" القمار الإلكتروني .. صوره ومخاطره "، وذلك يوم الخميـس الموافق: 14 / 11 / 2024 بعد صلاة العشاء ضمن برنامج (مجالس العلم والذكر).

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية ، ضمن أنشطة الوزارة في التصدي لأسباب الانفلات الأخلاقي، حيث إن القمار الإلكتروني يشكل خطورة متزايدة في زمننا الحالي على الأفراد والمجتمعات؛ إذ يتسلل إلى حياة الكثيرين بشكل خفي عبر شبكة الإنترنت، والأجهزة الذكية ووسائل التواصل، ويتخذ أشكالًا متنوعة عبر وسائل التقنية الحديثة التي تخدع الناس وتستدرجهم للوقوع في فخه، فبعض الألعاب الإلكترونية تصمم على أسس المراهنة والمخاطرة؛ مما يوهم اللاعبين بأنهم قد يحصلون على مكاسب سريعة وكبيرة بجهد قليل وفي وقت قصير، وهو ما يدفع البعض إلى صرف مبالغ مالية كبيرة، ظنًّا منهم أن النجاح قريب، وهذا الإغراء يخفي وراءه خسائر فادحة، حيث ينتهي الأمر بالبعض إلى إغراقه في الديون؛مما يجعلهم مهددين بضياع ممتلكاتهم وأموالهم.



