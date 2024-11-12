شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مجازر إسرائيلية فى غزة ترفع عدد الشهداء لـ43665 والمصابين لـ103076 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,665، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 103,076، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنا، وإصابة 147 آخرين.