شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تغطية تطعيمات أطفال المدارس تصل لـ 95% والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن جميع تطعيمات المدارس آمنه ومجانية لأكثر من 6 ملايين طالب فى الصفوف الأولى من المراحل الدراسية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطعيم الأطفال في المدارس مشيرة إلي أن نسب تغطية التطعيمات بالمدارس تصل إلي 95% مشيرة إلي أن هذة التطعيمات تساهم في القضاء على الأمراض الوبائية .

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائى آمن في مصر وليس هناك أى أوبئة مشيرة إلي أن معدلات اصابات الأنفلونزا الموسمية في أقل معدلاتها هذا العام .

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت مأمونية جميع التطعيمات الروتينية وتطعيمات طلاب المدارس، في جميع محافظات الجمهورية، والمراجعة الدورية لصلاحياتها، وآلية حفظها، من خلال فرق طبية متخصصة، ومدربة على هذه المهمة.