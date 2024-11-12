شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخاطب المديريات لمراعاة ضوابط الحفاظ على صحة الطلاب بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب وضمان بيئة صحية والحد من عوامل التلوث والمحافظة على سلامة الماء والغذاء والصرف الصحي ومكافحة الحشرات ناقلة الأمراض حيث وجهت باتخاذ اللازم نحو التالي:

- اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الأمراض المعدية بجميع المنشآت التعليمية.

- تطهير وتغطية جميع الخزانات المكشوفة أعلى أسطح المدارس والتوجيه بتغيير الخزانات التالفة.

- تنفيذ إجراءات الإصحاح البيئي بصفة مستمرة.

- مراعاة النظافة العامة للمدارس والتهوية الجيدة للفصول الدراسية.

- وجود حاويات مناسبة لجمع المخلفات تكون مغطاة وتحتوي على كيس داخلي بما يضمن سلامة وصحة القائمين على جمع تلك المخلفات.

- تحديد مكان خاص في أطراف المنشأة التعليمية بعيدا عن الحركة الطبيعية للطلاب يخصص للجميع المخلفات في حاويات خاصة مغطاة لحين التخلص النهائي منها بطريقة آمنة وبما يضمن النظافة التامة.

- الحفاظ على سلامة ونظافة دورات المياه، واستخدام المطهرات وتوفير الصابون.

- التعاون في التخلص من أي فتح للمجاري، ومراعاة عدم تواجد أي مياه رائدة في البيئة المحيطة بالمدارس مع الإبلاغ الفوري للجهات الإدارية المختصة لمتابعة اتخاذ الإجراءات للتخلص منها.

- توعية الطلاب وعقد ندوات للتثقيف الصحي بأهمية النظافة العامة والطرق السليمة للتخلص من الفضلات والتركيز على السلوك الصحي وعلى النظافة الشخصية ومعرفة الطلاب بطرق العدوي وكيفية الوقاية منها.