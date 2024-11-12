شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة الفنان عمرو دياب فى واقعة صفع شاب خلال إحدى الحفلات لمحكمة الجنح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بإحدى الفنادق فى القاهرة، إلى محكمة الجنح، لمحاكمته عما بدر منه والتهم الموجهة إليه.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد في التحقيقات أنه أثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام الأخير بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.