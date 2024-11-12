شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد نظام عقد امتحان الطلبة المصريين فى الخارج 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام الامتحانات للطلاب المصريين في الخارج للمرحلة الابتدائية، وعدد المواد وذلك للعام الدراسي الحالي 2024/2025، موضحة أنه تعقد الامتحانات الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بامتحانات ابناؤنا في الخارج وفقا لما ورد بالكتاب الدوري.

وتعقد امتحان الدور الأول من فصل دراسي أول وثاني وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2025/2024، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثاني الثانوي العام لطلاب ابناؤنا في الخارج.

وأكدت الوزارة، على أنه يمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، نظام أبناؤنا في الخارج (والعكس)، كما يمكن للطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام أبناؤنا في الخارج مع أداء الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول والعكس كذلك.

بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال نظام اللغات : يتم تحميل ملف تقييم الأداء لكل فصل دراسي الذي يشمل المناهج المقرر تطبيقها بمرحلة رياض الأطفال بمستويها الأول والثاني وهي مواد ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - متعدد التخصصات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ويقوم التلميذ بأداء الأنشطة المطلوبة ، ثم يقوم ولى أمر الطالب برفع الملف الى الموقع الإلكتروني .

- ولن يتم اصدار أي اخطار (شهادة) اجتاز للتلميذ بدون تحميل ملف الأنشطة على المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض .

- يعفى التلميذ في هذه المرحلة من مادة النشاط التربية البدنية والصحية .

- بالنسبة لتلاميذ الصف الأول والثاني الابتدائي : - يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني (عربي أو لغات) من المخصص لهذا، والذى يشمل المناهج المقرر تطبيقها خلال تحميل ملف التقييم من خلال الموقع الإلكتروني بالصف الأول والثاني ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات متعدد التخصصات التربية الدينية المستوى الرفيع للغات )

- ويقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولى أمر الطالب برفع الملف الى الموقع الإلكتروني ) يعفى الطالب من ( أنشطة التوكاتسو ، التربية البدنية والصحية القيم واحترام الآخر).

- يجب أداء التلميذ بالصفين الأول ، والثاني من حلقة التعليم الابتدائي المهام المذكورة بملف التقييم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذا ، وفى حالة عدم أداء التلميذ هذه المهام لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز اختبار الدور الثاني الخاص بالتلميذ ، وذلك تطبيقا لأحكام القرار الوزاري رقم (١٣٦) لسنة ٢٠٢٤م .

بالنسبة لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي :

يعقد امتحان في نهاية كل فصل دراسي يقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً وذلك في المقررات الدراسية ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات - متعدد التخصصات - التربية الدينية - المستوى الرفيع للغات ) ويتم التعبير عن نتيجة التقييم في صورة ( اجتاز / لم يجتاز ) ، وفى حال حصول التلميذ على عدم اجتياز في أحد المقررات الدراسية ، يعقد له اختبار دور ثان ، واذا استمر حصوله على عدم اجتياز بعد راسباً، وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى.

- يعفى التلميذ في من أنشطة التوكاتسو، القيم واحترام الآخر ، التربية البدنية والصحية) .

- بالنسبة لطلاب الصف الرابع - الخامس - السادس الابتدائي : يعقد امتحان في نهاية كل فصل دراسي يقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً وذلك في المقررات الدراسية ( اللغة العربية - اللغة الاجنبية الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - التربية الدينية - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستوى الرفيع للغات ) ويتم التعبير عن نتيجة التقييم في صورة ( اجتاز / لم يجتاز ) .

- يعقد له اختبار دور ثان ، واذا استمر حصوله على وفي حال حصول التلميذ على عدم اجتياز في أحد المقررات الدراسية ، عدم اجتياز بعد راسباً ، وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى .

- يعفى الطلاب من أنشطة التوكاتسو القيم واحترام الآخر ، التربية البدنية والصحية )