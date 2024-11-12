شكرا لقرائتكم خبر عن انحسار فرص الأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 إلى الأحد 16 نوفمبر 2024.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:



الثلاثاء 12 نوفمبر 2024:

طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

الأربعاء 13 نوفمبر والخميس 14 نوفمبر :

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

من الجمعة 15 نوفمبر الى الأحد 17 نوفمبر 2024

نشاط رياح أحياناً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.