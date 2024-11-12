شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث تصوير لمشروع تطوير ميناء السخنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 02:00 م

نشرت وزارة النقل، أحدث تصوير جوي لمشروع تطوير ميناء السخنة ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلي مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير بـ ميناء السخنة:

1. إنشاء 5 أحواض جديدة

2. إنشاء أرصفة بطول 18كم .

3. إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م .

4. إنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 .

5. إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم.

6. اجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.

7. يتم إنشاء طرق بطول 17كم .

8. يجرى إنشاء طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة يربط بين الأرصفة والميناء .

9. زيادة المساحة بـ4 كم2 حتي تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم.

10. إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر .