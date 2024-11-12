شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتبهت مصر لملف الاحتباس الحرارى بتحديث خطة المساهمات الوطنية 2030؟ والان مع تفاصيل الخبر

فى الوقت الذى انطلقت فيه فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لـ مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، فى باكو، أذربيجان، والتى تعقد فى الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، نجد أن الدولة المصرية عملت تضافر الجهود من أجل مواجهة تغيرات المناخ واستدامة المدن والخدمات بهدف بناء مستقبل من أجل الأجيال القادمة.

ومن بين النجاحات التى حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، نجد أنه لأول مرة تم تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 فى يوليو 2022.

وجاء التحديث الثانى لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى يونيو 2023.

تم اعتماد التقرير وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.