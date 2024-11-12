شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مهم من محافظ الجيزة بشأن تقنين أراضى أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة، أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعًا للمواطنين على سداد مستحقات الدولة من (مقدمات تعاقد، وأقساط بيعات، وحق انتفاع) وغيرها من الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة فقد وافق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتاريخ 9 / 11 / 2024، على التالي:

تخفيض نسبة مقدم التعاقد لتصبح 15%، وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على أقساط سنوية بعائد 7% وفقًا للقواعد المقررة، ويسرى ذلك لمدة ( 4 ) يومًا.

ومنح كافة المتقاعسين عن سداد أقساط البيعات مهلة (45) يومًا لسداد تلك الأقساط مضافًا إليها الفوائد المقررة قانونًا (بواقع 7%) عن المدة من تاريخ سداد نسبة مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامة التأخير)، على أن تنتهى مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير في 24/12/2024.