شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قوافل دعوية للواعظات الجمعة حول منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف (8) قوافل دعوية للواعظات الجمعة القادمة بـمديريات أوقاف: (القاهرة- الفيوم – سوهاج – بني سويف – قنا – الجيزة - دمياط - الأقصر) وذلك يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان : (منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة).

يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا والواعظات على جهة الخصوص، وضمن النشاط الدعوي للواعظات.

وذلك على النحو التالي:

القافلة الأولى: القاهرة

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. الفتح حدائق المعادي الواعظة : إيمان إبراهيم عبد العظيم علي

الواعظة : مروة أحمد علي البسيوني

2. المدينة المنورة حدائق المعادي الواعظة : سناء عبد العزيز محمود

الواعظة : عائشة السيد عبد الفتاح

3. عباد الرحمن زهراء المعادي الواعظة : سارة قطب إبراهيم قطب

الواعظة : ريهام عبد النبي أحمد إبراهيم

4. المرشدي زهراء المعادي الواعظة : حنان محمد فهيم عبد الحميد

الواعظة : جيهان أحمد شوقي

5. الريان المعادي الواعظة : منى أحمد محمد إبراهيم

الواعظة : نبية محمود سعيد

القافلة الثانية: الفيوم

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. النصر طامية أول الواعظة : هبة مختار على سعيد

الواعظة : آمال حسني قرني مرسي

2. العتيق طامية أول الواعظة : رجاء هاشم على خورشيد

الواعظة : وفاء سامي غباري غباري

3. المحرزي طامية أول الواعظة : آيات محمود عبدالفتاح

الواعظة : أفنان عمر عبد الغني أبو زيد

4. التقوى - الصعايدة طامية أول الواعظة : هند شعبان أحمد حسان

الواعظة : شيماء محمد إبراهيم عثمان

5. نور الإيمان طامية ثان الواعظة : أميرة أحمد رجب عبد الدايم

الواعظة : جهاد ممدوح محمد عبد التواب

القافلة الثالثة: سوهاج

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. التوحيد - مدينة ناصر أخميم الواعظة : مروة أحمد عبد اللاه

الواعظة : ناهد إبراهيم محمد

2. مصعب بن عمير - مدينة ناصر أخميم الواعظة : عواطف عبد السميع عبد الرحمن

الواعظة : ميرفت أبو الفضل عبد العال

3. القطب بندر سوهاج الواعظة : بسمة خلف ريان أبو الحسن

الواعظة : آمال عبد الغني أحمد

4. التوحيد بندر سوهاج الواعظة : نادية محمود عبد الباري

الواعظة : سعدية السيد محمود

5. العارف بندر سوهاج الواعظة : عواطف عبد الفتاح سيد

الواعظة : صباح محمود عثمان

القافلة الرابعة: بني سويف

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. الكبير – بني عفان مركز بني سويف الواعظة : ملكة عبد العظيم أحمد

2. الشرقي – الحلابية مركز بني سويف الواعظة : فاطمة محمد حامد

3. عمر بن الخطاب – الكوم الأحمر مركز بني سويف الواعظة : هيام زكريا أحمد

4. الكبير – بني هارون مركز بني سويف الواعظة : منيرة عبد الناصر أحمد

5. الكبير – دموشيا مركز بني سويف الواعظة : هبة عبد العال أحمد

6. الرضا – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة : منيرة عبد الناصر أحمد

7. القنديل الأخضر – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة : سليمة نوح عبد القادر

8. عمار بن ياسر – الحي الأول مركز بني سويف الواعظة : شروق سيد محمد

9. أبو بكر الصديق – الحي الثاني مركز بني سويف الواعظة : إيمان أحمد مسعود

10. الحسن البصري – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة : غادة عبد اللطيف حسن

القافلة الخامسة: قنا

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. الوحدة العربية قنا الواعظة : فاطمة إبراهيم محمد

الواعظة : كريمة مسعود عبد الباقي

2. سيدي عمر قنا الواعظة : إلهام شاكر محي الدين محمود

الواعظة : سعاد جاد الرب عبدالله

3. الفتح نجع حمادي الواعظة : آيات خلف عصر

الواعظة : هدير أحمد عبدالمجيد

4. اللواء نجع حمادي الواعظة : خديجة حمدي أبو المجد

الواعظة : فاطمة محمد خليفة

5. الشباب العركي الواعظة : أسماء محمد ذاكر

الواعظة : عبير محمد علي أحمد

القافلة السادسة : الجيزة

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. الحمد ـ حدائق الأهرام الهرم الواعظة : كاميليا محمد كامل

الواعظة : منال عبد المجيد محمود

2. المدينة المنورة - حدائق الأهرام الهرم الواعظة : منال محمد جمال الدين

الواعظة : ماجدة حماية الله محمد

3. خالد بن الوليد- حدائق الأهرام الهرم الواعظة : نسرين محمد شطا

الواعظة : منال عبدالوهاب أمين

4. الحسين بن علي- حدائق الأهرام الهرم الواعظة : راوية عبدالمنعم خليل

الواعظة : آمال محمود علي

5. حدائق الجنة - حدائق الأهرام الهرم الواعظة : سحر سعيد حسن

الواعظة : هدى محمد أحمد زين

القافلة السابعة: دمياط

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. البحر- دمياط دمياط الواعظة : شريهان إبراهيم الجمل

2. عمرو بن العاص- دمياط دمياط الواعظة : أماني الحسيني عيد عبد اللاه

3. الشهداء- دمياط دمياط الواعظة : مريم البسيوني أحمد فرج

4. عمر بن الخطاب- دمياط دمياط الواعظة : سارة صلاح أحمد عبد الخالق

5. النور - الحرس- دمياط دمياط الواعظة : حنان أحمد كيرة

القافلة الثامنة: الأقصر

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. بندر الأقصر بندر الأقصر الواعظة : سهير سيد محمود أحمد

الواعظة : ريهام أحمد محمد بكر

2. صلاح الدين بندر الأقصر الواعظة : نادية عبدالحميد محمود

الواعظة : سعيدة عبد الستار محمد حفني

3. الراضي بندر الأقصر الواعظة : هبة سيد حنفي سيد

الواعظة : فاطمة الزهراء كامل محمد

4. الإيمان - ش المدينة المنورة بندر الأقصر الواعظة : فاطمة أحمد عثمان أحمد

الواعظة : إسراء أحمد خضري محمد

5. النصر -العوامية بندر الأقصر الواعظة : شيماء محمد حسان

الواعظة : فاطمة عبد الدايم سيد أحمد