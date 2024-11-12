شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 3 علامات هامة تدل على كفاية لبن الأم للطفل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 علامات تدل على أن لبن الأم كافى للطفل والتى شملت.

1. الوزن والطول في زيادة طبيعية

2. عند تغيير الحفاضة تكون ممتلئة بالبراز ويكون لونه أصفر (مرتين أو ثلاثة في اليوم

3. عند تغيير الحفاضة يكون لون البول فاتح وليس داكن (6) مرات على الأقل في اليوم)

وتابعت : يجب الحرص على قياس وزن وطول الطفل باستمرار

ووجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للأمهات الجدد وقالت إن وضع الطفل بصورة صحيحة على الصدر هام جدًا أثناء الرضاعة لتفادى المشاكل التى تواجه الأم مثل:

- تشقق الحلمة

- احتقان الثدي

- قلة اللبن

رفض الطفل للرضاعة

- الشعور بألم فى الحلمة أثناء الرضاعة