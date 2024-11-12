شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف حلوان يفتتح مركز الفرح للخدمات الطبية بالمعصرة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، مركز "الفرح" الخيري للخدمات الطبية بدير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، وجاء الافتتاح وسط حضور المكرسات بالدير وشعب المنطقة.

ويعمل المركز بغرض تقديم الخدمات الطبية لغير القادرين بأسعار رمزية.

وشكر الأنبا ميخائيل شركات الأدوية، والأطباء الذين يدعمون هذه الخدمه لدعم غير القادرين، وشجع نيافته المحبين للخدمه بدعم المركز بالأدوية، وأجهزة تحليل السكر، والضغط، وأدوات الإسعاف الأولية البسيطة.

وحضر الافتتاح المكرسة المسئولة عن هذه الخدمة، والشعب المتواجد بالدير، وسط فرحة جميع الحضور بتدشين هذه الخدمة الجليلة.