شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط بين انتظام وقت النوم للأطفال وتحسين عواطفهم وسلوكهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Medical Express، إنه يمكن للنوم أن يؤثرعلى سلوك الطفل، ولكن موعد النوم الثابت قد يكون أكثر تأثيرًا من جودة النوم أو مدته، وفقًا لمنشورجديد كتبه باحثون في كلية ولاية بنسلفانيا للصحة والتنمية البشرية وكلية ولاية بنسلفانيا للطب.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة طب الأطفال التنموي والسلوكي، إن الأطفال الذين اتبعوا روتين وقت النوم الثابت وناموا في نفس الوقت كل ليلة أظهروا سيطرة أفضل على عواطفهم وسلوكهم عندما كانوا تحت الضغط أو يعملون مع الآخرين.

قادت كل من الدكتورة أدوا دادزي، في الصحة السلوكية الحيوية، وأورفو بوكستون، أستاذة الصحة السلوكية الحيوية في إليزابيث فينتون سوسمان، فريقًا لتحليل بيانات النوم والسلوك من 143 طفلًا يبلغون من العمر 6 سنوات في دراسة في ولاية بنسلفانيا.

وجد الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا، إن تدريب الوالدين على التعامل مع الأطفال في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة يمكن أن يساعد في تعزيز النوم الصحي والحد من السمنة لدى الأطفال، يوضح هذا التحليل الجديد من الدراسة، الفوائد المستمرة لتوقيت النوم المنتظم.



"قالت دادزي: "الأطفال الذين كانت مواعيد نومهم ثابتة كانوا قادرين بشكل عام على تنظيم سلوكهم وعواطفهم، ومن ناحية أخرى، أظهر الأطفال الذين كانت مواعيد نومهم غير منتظمة المزيد من الاندفاع وقلة التحكم."

فهم كيفية تأثير النوم على سلوك الطفل..

ارتدى الأطفال المشاركون في الدراسة جهاز مراقبة على معصمهم لمدة 7 أيام لقياس نومهم ونشاطهم أثناء الليل، وقد راقبت الأجهزة جوانب متعددة من النوم الوقت الذي ينام فيه الطفل، والوقت الذي يستيقظ فيه الطفل في الصباح، ونقطة منتصف توقيت النوم، ومدى كفاءة الطفل في البقاء نائمًا، والكمية الإجمالية من النوم التي يحصل عليها الطفل كل ليلة.

تمت مقارنة هذه البيانات بأداء الطفل في مهمة مصممة لمعرفة كيفية استجابته للإحباط، اختار كل طفل لعبة أراد اللعب بها من بين مجموعة كبيرة، تم وضع اللعبة المختارة في صندوق شفاف وإغلاقه، تم إعطاء الطفل مجموعة من المفاتيح، لم يفتح أي منها الصندوق.



ثم قام الباحثون بمراقبة الطفل بحثًا عن سلوكيات تنظيم الذات لديه - بما في ذلك التحدث مع نفسه ومحاولة استخدام كل مفتاح - وغياب تنظيم الذات - بما في ذلك رمي المفاتيح دون تجربتها جميعًا، بعد 4 دقائق، عاد الباحثون بمفتاح يعمل وسمحوا للطفل باللعب باللعبة.

كما شاهد الباحثون الأطفال وهم يزينون إطار صورة مع والديهم، وتم التعرف على سلوك الأطفال باعتباره سلوكًا اجتماعيًا إذا شاركوا في أنشطة تعاونية مثل المشاركة والتعاون، أو سلوكًا معاديًا للمجتمع إذا دمروا أدوات الحرف اليدوية أو تحدثوا إلى والديهم.



أظهرت النتائج أنه كلما اختلف وقت نوم الطفل كل ليلة، كلما كان تنظيم سلوكه وعواطفه أسوأ، على سبيل المثال، أظهر الطفل الذي اختلف وقت نومه بمقدار 20 دقيقة في الليلة على مدار أسبوع الدراسة عادةً قدرًا أكبر من التنظيم الذاتي مقارنة بالطفل الذي اختلف وقت نومه بمقدار ساعتين على مدار الأسبوع.

قالت بوكستون، أحد أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تمويل معهد أبحاث العلوم الاجتماعية، "إن تربية الأبناء أمر مهم، فعندما ينشئ الآباء هياكل واضحة ويستجيبون لاحتياجات أطفالهم بشكل مناسب، فإن الأطفال يحصلون على نتائج أفضل في تنظيم الوزن والسلوك - حتى بعد سنوات.



وقالت دادزي "أشارت النتائج بوضوح إلى أن انتظام النوم مهم للسلوك الاجتماعي والملائم للعمر عند الأطفال".



وقال الباحثون إن بعض الآباء والأمهات -الذين يعملون في المساء على سبيل المثال- قد لا يتمكنون من المشاركة في روتين وقت النوم مع أطفالهم، ولكن هؤلاء الآباء والأمهات لا يزالون قادرين على اتخاذ خطوات لتربية أطفالهم بشكل أكثر استجابة.

وأضافت بوكستون: يمكن لكل والد أن يضع معايير وروتينًا واضحًا لأطفاله، ويمكنهم الاستجابة بشكل مناسب وسريع لاحتياجات الأطفال، لدينا الآن 8 سنوات من البحث في مشروع INSIGHT والتي تثبت أنه عندما يستجيب الآباء لأطفالهم، فإنهم يربون أطفالًا أكثر صحة.