شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: عشرات الشكاوى ضد طبيبة النساء وعقوبتها تصل للوقف عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن النقابة تلقت عشرات الشكاوى من أعضاء بمجالس النقابات الفرعية، وأخرى إلكترونية من أطباء، ضد طبيبة النساء "و.ش"، وذلك على خلفية نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأوضح أمين، أن كافة الشكاوى تتهمها بـ إفشاء أسرار المرضى، حتى ولو لم يتم ذكر الأسماء إلا أنها ذكرت تفاصيل من شأنها يمكن الاستدلال على المريض في محيطه، واستخدام ألفاظ غير مناسبة، والتعامل مع حالات فردية للتعميم، وادعت وجود ظاهرة من شأنها تكدير السلم العام.

وأوضح أمين، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن النقابة كلفت لجنة آداب المهنة بالتحقيق في الأمر، وتم بالفعل تكليف المستشار القانوني للنقابة لاستدعاء الطبيبة بداية من اليوم، مشيرا إلى أن لجنة آداب المهنة لجنة محايدة تحقق في كافة الشكاوى، لافتا إلى أن العقوبة قد تصل للشطب من النقابة والوقف عن مزاولة المهنة.

وأضاف الأمين العام المساعد،: أن الطبيبة "و.ش"، تعمل بعيادة خاصة رغم أنها غير حاصلة على ماجستير، أي أنها ليست حاصلة على درجة الأخصائى، مستنكرا طلب الطبيبة لمشاهدى الفيديو على السوشيال ميديا المتابعة لصفحة عملها الخاص، قائلا: من غير المقبول أن يدخل السعي خلف التريندات على السوشيال ميديا في عمل الطب.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.