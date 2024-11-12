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وزارة الصحة تكشف 4 أعراض آمنة للقاح الأنفلونزا الموسمية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 12:26 م

كشفت وزارة الصحة عن 4 أعراض آمنة للقاح الإنفلونزا الموسمية ، تشمل:

- ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ( من نصف إلى درجة)

- ألم وتورم واحمرار في مكان الحقن

- شعور خفيف بالإرهاق

- الشعور بالصداع

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تستمر هذه الأعراض لمدة تصل إلى 3 أيام وتزول


لقاح الانفلونزا الموسمية

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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