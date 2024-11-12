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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 4 أعراض آمنة للقاح الأنفلونزا الموسمية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 12:26 م
كشفت وزارة الصحة عن 4 أعراض آمنة للقاح الإنفلونزا الموسمية ، تشمل:
- ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ( من نصف إلى درجة)
- ألم وتورم واحمرار في مكان الحقن
- شعور خفيف بالإرهاق
- الشعور بالصداع
وتابعت وزارة الصحة والسكان : تستمر هذه الأعراض لمدة تصل إلى 3 أيام وتزول
لقاح الانفلونزا الموسمية
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