شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 4 أعراض آمنة للقاح الأنفلونزا الموسمية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 12:26 م

كشفت وزارة الصحة عن 4 أعراض آمنة للقاح الإنفلونزا الموسمية ، تشمل:

- ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ( من نصف إلى درجة)

- ألم وتورم واحمرار في مكان الحقن

- شعور خفيف بالإرهاق

- الشعور بالصداع

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تستمر هذه الأعراض لمدة تصل إلى 3 أيام وتزول