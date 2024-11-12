شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: الانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بجولة ميدانية في محافظة السويس، وذلك عقب جولته في رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار مواصلة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات.

وفي مستهل جولته التفقدية، التقى الدكتور أحمد السبكي، اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، لبحث عدد من الملفات الهامة لاستكمال المنظومة الصحية بالمحافظة، وتم مناقشة تفاصيل إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، أن مجلس الوزراء وافق على الإطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس في ديسمبر المقبل، بعد نجاح التشغيل التجريبي بالمحافظة.

بعد اللقاء مع المحافظ، تفقد رئيس الهيئة تجهيزات تشغيل المرحلة الأولى من مستشفى السويس للجراحات الدقيقة والمقر الإداري لفرع الهيئة في السويس. وأكد الدكتور أحمد السبكي خلال جولته على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الجارية.

كما عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات فرع الهيئة في السويس وعدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وناقش مقترحاتهم وآراءهم حول تطوير بيئة العمل والخدمة الصحية. وأكد خلال اللقاء أن رضا المرضى وذويهم هو أهم أولوياتنا في منظومة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد الدكتور السبكي، أهمية تشغيل مستشفى السويس للجراحات الدقيقة لتكون نموذجية على غرار مجمع السويس الطبي ونجاحاته في فترة وجيزة، وفقًا لرؤية وأهداف الهيئة. مشيرًا إلى أن المستشفى ستعمل بطاقة استيعابية 123 سريرًا، وتضم 12 قسمًا، أهمها "النساء والتوليد"، "رعاية حديثي الولادة والأطفال"، و"الجراحات العامة والقلب والعظام للأطفال".

وأضاف الدكتور السبكي، أن توحيد نظم التشغيل يضمن جودة الرعاية الصحية في جميع الأوقات، وأكد على أهمية الإدارة بالمعلومات وفق أحدث ما توصل إليه العلم الإداري والإكلينيكي وبأسس علمية ومرجعية دولية. كما أكد أن لكل مقدم خدمة دورًا أساسيًا في نجاح الرعاية الصحية وتكامل الخدمات، وشدد على الالتزام بالثقافة المؤسسية والقيم الخاصة بهيئة الرعاية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس ترتكز على 33 منشأة صحية، بما في ذلك مجمع طبي و5 مستشفيات و27 مركزًا ووحدة طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة، وأنه تم تقديم أكثر من 1.5 مليون خدمة طبية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة لأهالي السويس حتى الآن.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية في السويس وتسجيل 570 ألف مواطن، بنسبة أكثر من 72% من المواطنين المستهدفين للتسجيل بالمحافظة. كما أشار إلى أنه تم تقديم 7 ملايين خدمة توعوية ومبادرات لتعزيز الصحة العامة بالسويس، شملت المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" و"بداية" و13 مبادرة أخرى للصحة العامة، مع تكاليف إجمالية لمشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس بلغت 5.75 مليار جنيه.

ومن جانبه، أشاد محافظ السويس، اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، بالدور الكبير الذي تلعبه هيئة الرعاية الصحية في تعزيز منظومة الخدمات الطبية والعلاجية بالمحافظة، مؤكدًا أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل أملًا لكل المصريين في الحصول على رعاية صحية متميزة.

ورافق الدكتور أحمد السبكي خلال جولته التفقدية عدد من قيادات الهيئة ومديري الإدارات المركزية والعامة برئاسة الهيئة، ورئيس إقليم القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس.