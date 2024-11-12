شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وحدات صحية فى قرى الصف وأطفيح بالجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

عانت قرى مركزي الصف وأطفيح في محافظة الجيزة، لسنوات طويلة، من انعدام الخدمات الأساسية، سواءً خدمات البنية التحتية من (مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والطرق)، أو خدمات قطاعي الصحة والتعليم، حتى طالتها يد التطوير في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي عملت بمئات المشروعات الحيوية على الارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين.

جاءت أبرز مشروعات "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح، إنشاء 37 وحدة صحية، أهمها: (وحدة طب الأسرة بالشوبك الشرقي، ووحدة طب الأسرة بقرية الودي)، و16 نقطة إسعاف، فضلا عن إطلاق قوافل طبية متكاملة بشكل دوري لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين وإحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

وامتدت مشروعات التطوير والتنمية لـ"حياة كريمة" في قرى الجيزة إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية في مجالات أهمها الإسكان، والصحة، والتعليم، والنقل، تنوعت ما بين عمارات سكنية، ووحدات اجتماعية، ومجمعات خدمات حكومية، ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، وأبراج شبكات محمول، ومراكز شباب، ومكاتب بريد، ونقاط شرطة، وتأهيل وتبطين ترع، ورصف طرق رئيسية وداخلية، وأسواق، ومواقف سرفيس، وغيرها.