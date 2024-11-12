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وزارة الصحة تكشف عن 4 خطوات تحمى من الإصابة بسرطان الرئة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 12:22 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات تحمى من الإصابة بـ سرطان الرئة والتى تتضمن :-

- الإقلاع عن التدخين

- ارتداء الواقيات في الأماكن المسببة للتلوث

- الابتعاد عن الأبخرة وجميع مصادر التلوث

- عدم الجلوس بجانب المدخنين

وتابعت : يمكن الإطمئنان على الص بالكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية


سرطان الرئة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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