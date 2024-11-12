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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن 4 خطوات تحمى من الإصابة بسرطان الرئة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 12:22 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات تحمى من الإصابة بـ سرطان الرئة والتى تتضمن :-
- الإقلاع عن التدخين
- ارتداء الواقيات في الأماكن المسببة للتلوث
- الابتعاد عن الأبخرة وجميع مصادر التلوث
- عدم الجلوس بجانب المدخنين
وتابعت : يمكن الإطمئنان على الص بالكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية
سرطان الرئة
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